Tractorlichtstoet, Nieuwjaarsduik en terugkeer van Sempstie: zo ziet campagne #ZemstWintert eruit

ZemstDonderdag is in Zemst de wintercampagne #ZemstWintert gelanceerd. Tot en met 15 januari staan allerlei acties gepland om de eindejaarsperiode in een feestelijk jasje te gieten.

“#ZemstWintert werd in volle coronacrisis – in december 2020 – in het leven geroepen om er ondanks de crisis toch een warme periode van te maken”, zegt Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “De reacties waren positief en daarom breien we hier nu een vervolg aan.”

Al zal de campagne dit jaar enkele nieuwe activiteiten tellen. Zo komt er een tractorlichtstoet op vrijdag 9 december. De verlichte tractoren vertrekken om 18 uur aan GC De Melkerij en rijden richting Zemst-Laar, vervolgens naar Eppegem, Weerde, Elewijt en Hofstade om tenslotte aan de Melkerij te eindigen.

Voorts loopt er een kerstactie bij lokale handelaars tot en met 31 december. Wie aankopen doet bij een deelnemende handelaar kan één of meerdere krasloten ontvangen en in de prijzenpot zitten twee stadsfietsen, twee elektrische fietsen en 180 Z-cheques ter waarde van 25 euro. “Lokaal kopen hebben we altijd al gepromoot”, zegt schepen van Lokale Economie Dominique Van Haesendonck (NVA). “Door de energiecrisis hebben onze zelfstandigen onze steun extra hard nodig. Daarom keert de kerstactie terug.”

Zemst for Life

Op 15, 16 en 17 december is er ook Zemst for Life aan GC De Melkerij, waar op die drie dagen ook de kerstmarkt plaatsvindt. #ZemstWintert wordt op zondag 15 januari afgesloten met een Nieuwjaarsduik en -receptie op het strand van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. “Na 2 jaar geen Nieuwjaarsduik te kunnen organiseren omwille van corona, ben ik heel tevreden dat het er weer van komt”, vertelt schepen van Sport Tim Borteel (Vooruit).

Tijdens de hele eindejaarsperiode zal ook Sempstie de sneeuwman opnieuw her en der in Zemst opduiken. Wie hem spot en er een selfie mee kan maken, kan de foto delen op de gemeentelijke Facebook- of Instagrampagina met de vermelding #InZemst.

