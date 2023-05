Toegangsprijs, omheining en controle van ID: maatregelen die recreatiedomeinen nu nemen, zijn in Hofstade al ruim 10 jaar van kracht na zware rellen

Een hek in de Blaarmeersen in Gent en identiteitscontrole in De Nekker in Mechelen: met de zomer op komst nemen recreatiedomeinen maatregelen om relschoppers te weren. Dat kennen ze in het domein Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso-domein) in Hofstade al meer dan tien jaar. Aanleiding was een massale aanval van 200 Brusselse jongeren op agenten in 2011. Welke maatregelen neemt men komende zomer in Hofstade?