Toch nog kleine ‘Makers- en beleefmarkt’ in Rubenskasteel na annulatie door slechte weer

Hond beschoten tijdens wandeling in Hombeek: “Hij kwam met hagel in zijn achterpoot uit een maïsveld gelopen”

Een hond is zaterdagmiddag tijdens een wandeling door de velden in Hombeek bij Mechelen gewond geraakt aan zijn achterpoot, nadat het dier is beschoten. “We willen andere wandelaars waarschuwen om hier uit te kijken”, zegt het baasje van de Amerikaanse stafford.