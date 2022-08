Tiende editie van Eppegem Zing! in Schranshoeve

voetbal derde nationale A Centrale verdediger Nils Van Delm moet KFC Eppegem meer rust en ervaring bijbrengen: “Kwaliteit in elke linie om er iets moois van te maken.

Derdenationaler KFC Eppegem is de laatste rechte lijn ingegaan richting de start van de competitie over twee weken. De resultaten in de voorbereiding zijn tot dusver eerder wisselvallig, maar nieuwkomer Nils Van Delm is ervaren genoeg om te weten dat het pas vanaf begin september om de knikkers draait.

21 augustus