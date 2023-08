RESTOTIP. Georgie’s Coffee & Bakery: gezellig ontbijten en lunchen in het hartje van Grimbergen

Op zoek naar een zomerse eetplek kwamen we bij Georgie’s terecht. Drijvende kracht Anne-Julie Van Bever (34) pakt uit met de gezellige en zomerse tuin, midden in het centrum van de gemeente. De tuin is inderdaad een troef. Tussen de mooie olijfbomen en de lavendel waan je je even bij de Middellandse Zee, op een steenworp van de Grimbergse abdij. Helaas werkt de Belgische zomer niet mee en vluchten we naar binnen. Daar is het gelukkig ook leuk en lekker toeven.