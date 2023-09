Dag na moedwilli­ge gasontplof­fing in Elewijt nog geen onderkomen voor huisartsen van getroffen praktijk: “Consulta­ties via telefoon of aan huis”

Een dag na de zware gasontploffing in Elewijt is het nog niet duidelijk waar de huisartsen van de groepspraktijk op de gelijkvloerse verdieping van het getroffen gebouw terechtkunnen. Voorlopig worden patiënten telefonisch of thuis geholpen. De bewoners van de weggeblazen flats hebben wél een onderkomen gevonden. Ondertussen werd ook een solidariteitsgroep opgericht. “De komende dagen zal duidelijk worden hoe we kunnen helpen.” Voor één familie dreigt alvast een serieuze financiële kater te volgen.