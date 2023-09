“De digitalise­ring is ook een analfabeti­se­ring”: auteurs kruipen in hun pen voor meer geletterd­heid

Drie bekende auteurs hebben vrijdag in Het Predikheren een kortverhaal geschreven. Dat op uitnodiging van Aurora, dat de aandacht wilde vestigen op het belang van geletterdheid. Volgens OESO-onderzoek kan 15 procent in Vlaanderen te weinig lezen en schrijven. De schriftjes met de unieke verhalen van in totaal vijf schrijvers worden afzonderlijk geveild ten voordele van kenniscentrum over laaggeletterdheid Ligo.