School Ter Ham en Heirweg I schenken 5.000 euro aan Romeinse vereniging in Oekraïne

Op 17 december organiseerden zeven Elewijtse verenigingen – Heirweg I, JJ Elewijtse Gordel, JH De Caravan, Scouts, oud-Scouts, KCVV Elewijt en Toneelkring Labyrint – een Romeins Winterfeest. “Op dat feest wilden we eigenlijk Saturnalia-mutsen, Romeins kerstmutsen zeg maar, verkopen”, legt Tony Brondel van Heirweg I uit. “We hadden die mutsen besteld bij een organisatie in Oekraïne die eigenlijk wat met onze vereniging te vergelijken is. Maar door de oorlog geraakten die mutsen niet op tijd in ons land, waardoor het doel om geld in te zamelen voor die Oekraïense vereniging in het water viel.”

Generator

Tot de Steenokkerzeelse Vrije School Ter Ham te hulp schoot. “Dankzij de steun van Koen Malu, die in onze gemeente woont en in Ter Ham werkt”, verduidelijkt Brondel. “De school besliste om maar liefst 5.000 euro aan ons te schenken. Dat bedrag gaan we nu integraal naar de Oekraïense vrienden doorstorten om hun leden te steunen. Ze zullen er een generator mee aankopen. Een deel van hun leden werkt als vrijwilliger, een ander deel als soldaat aan het front. Voor hen hebben we ook een inzamelactie van kampeermateriaal en winterkleding georganiseerd. De buit zal binnenkort naar Oekraïne vertrekken.”

Ondertussen zijn ook de Saturnalia-mutsen aangekomen in Elewijt. Die zullen bij een volgende editie van het Winterfeest verkocht worden. “En de kans is groot dat we ook dan weer de Oekraïense vereniging zullen steunen”, besluit Tony Brondel.

