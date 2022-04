Roemeen tracht vruchteloos in te breken in café: 2 jaar cel dreigt

hofstade PUP, de plantenpop-up lokt 2.000 bezoekers

Scoor een heel weekend lang leuke planten in Hofstade. De pop-up staat drie dagen lang in het Zuiderbad, het gebogen paviljoen vlak aan het strand in het Sport Vlaanderen domein. ‘PUP’, oftewel Plezante & Uitzonderlijke Planten is een winkel in Merelbeke die regelmatig met de pop-up PUP rondtrekken.

3 april