Voetbal­clubs Kapelle-op-den-Bos fuseren: gemeente investeert miljoen in uitbouw voetbalsi­te

Het voetballandschap in Kapelle-op-den-Bos is voorgoed hertekend. KFC Eendracht Kapelle-op-den-Bos en FC Ramsdonk gaan voortaan samen verder. De nieuwe fusieclub krijgt de naam VV Groot Kapelle. In het kader van deze fusie investeert de gemeente fors in infrastructuur. Na de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden moeten alle activiteiten van de club volgend jaar worden gecentreerd op de terreinen in Ramsdonk.