OUDSTE BELGEN. Margriet Gooris (102) danst nog steeds door het leven: “Ik was altijd een mager ding, maar vinnig was ik des te meer”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Sinds twee jaar woont de goedlachse Margriet Gooris (102) in woonzorgcentrum De Ravestein, waar ze nog steeds honderduit vertelt aan wie het wil horen. Over die keer wanneer ze de prins van Sneeuwwitje mocht spelen. Of hoe ze als fijn meisje haar veel zwaardere schoolvriendin achterop nam op de fiets. “Ik heb een mooi leven gehad.”