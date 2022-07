Provincie vernietigt vergunning padelvelden van winnaar en finalist De Mol: “Jammer dat één buur hele project blokkeert”

Vier openlucht- en vier overdekte padelvelden, twee petanquebanen, twee velden voor pickleball (een combinatie tussen tennis en padel, red.) en een bootcamp yoga: dat willen Bart Lintermans en Axel Pallier realiseren op het B-terrein van voetbalclub VK Weerde, op een steenworp van het op- en afrittencomplex Zemst van de E19. Ze krijgen daarbij de steun van Hendrik Winkelmans, de oprichter van Fiets!. In een ideaal scenario had het openingsfeestje van ‘The Living’ eind augustus gehouden moeten worden. Had, want nu blijkt dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de eerder door de gemeente toegekende bouwvergunning vernietigd heeft. De provincie bevestigt de vernietiging, maar kan voorlopig geen details kwijt over de reden.