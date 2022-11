Provincie maakt geld vrij voor dierenasielen

Veldrijden nieuwelingen Fausto Delmé is nieuwe naam in het Vlaams-Brabantse veldrijden: “Alles loopt veel vlotter dan ik verwacht had”

Voor nieuwelingen is de weg naar de top nog heel lang. Toch duiken er in Vlaams-Brabant enkele nieuwe namen op. Fausto Delmé is één van hen. De Zemstenaar begon uitstekend aan het nieuwe seizoen en kon al twee overwinningen binnenhalen. Vrijdag zet hij aan de Jaarmarktcross in Niel.

9 november