Prijzen voor huizen blijven stijgen in Zemst, appartementsprijzen dalen

Vilvoorde Een brug, een politiecom­mis­sa­ri­aat en de eerste steen van een gloednieuw ziekenhuis: dit verandert er in Vilvoorde in 2023

“Voor Vilvoorde is 2023 een zeer belangrijk jaar, er staat bijzonder veel te gebeuren.” Aan het woord is een enthousiaste burgemeester Hans Bonte (Vooruit). Hij gidst ons door de grote veranderingen die de stad te wachten staan in de komende 12 maanden.

14:03