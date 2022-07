Pop-upbar de Melkerij heeft nieuwe uitbaters

Zemst Asbestge­vaar bij brand in landbouw­schuur: “Blijf binnen en hou ramen en deuren gesloten”

In de Spiltstraat in Zemst is het momenteel aan het branden in een landbouwschuur. Bij de brand is er asbestgevaar. Dat bevestigt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De brandweer is volop bezig met de bestrijding van de brand. Het dak bestaat uit golfplaten, daar zou asbest kunnen inzitten”, aldus Habils. Het vuur veroorzaakt een grote rookpluim, en de gemeente raadt daarom aan om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

