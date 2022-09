Politie vat per toeval geseinde man op bakfiets

Een interventieploeg zag in Eppegem een fietser met een elektrische bakfiets zonder verlichting rijden. Toen de agenten de fietser controleerden, bleek dat hij geseind stond. Bovendien had hij de bakfiets even voordien gestolen in Mechelen. De verdachte werd opgepakt. Waarvoor de man geseind stond, is niet duidelijk.