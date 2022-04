Politie vat dief die geneesmiddelen uit apotheek probeert te stelen

Peutie/Grimbergen Ouders verongeluk­te José-Mar­cel (22) plaatsen SAVE-bord op kruispunt waar hij stierf: “Dit zou niemand meer mogen meemaken”

Op het kruispunt van de Ravaartstraat met de Sint-Martinuslaan in Peutie hebben de ouders van José-Marcel Baert zaterdagmiddag een SAVE-bord onthuld. Hun zoon werd twee jaar geleden op het kruispunt gegrepen door een bestelwagen en stierf enkele uren later in het ziekenhuis. “Wanneer de politie aan je deur staat en je het vreselijke nieuws komt vertellen, staat de wereld even stil”, aldus de ouders.

10 april