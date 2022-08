Politie pakt dief op die fles drank uit restaurant stal

Brussel/Rand/Pajottenland Van wielerwed­strijd tot schuimfuif: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Nog geen plannen op zaterdag 6 en zondag 7 augustus? Niet getreurd, wij zochten voor jou vijf tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van sporten in zand tot headbangen en feesten in het schuim: er valt weer heel wat te beleven in de buurt.

5 augustus