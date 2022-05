Politie heeft handen vol met inbrekers

Boortmeerbeek Open Vld Boortmeer­beek bevestigt einde fusiege­sprek­ken

“Open Vld Boortmeerbeek neemt na overleg met haar gemeenteraadsfractie een duidelijk standpunt in. Zoals op de gemeenteraad al gezegd, is het volgens ons beter de fusiegesprekken te begraven.” Dat zegt burgemeester Karin Derua. “Dit is niet in het belang van de inwoners van Boortmeerbeek. Onze gemeente kende al een periode van politieke onrust en dreigt daar nu opnieuw in te belanden”, zucht de burgemeester.

1 mei