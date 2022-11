Pluchen beertje aan voormalig crèche als steun voor kindjes die verwaarloosd werden bij Mippie en Moppie

Meer nieuws over de wantoestanden bij Mippie en Moppie in ons dossier .

Het regende de voorbije dagen horrorverhalen over enkele van de Mippie en Moppiekinderdagverblijven in Keerbergen en Zemst, al lagen vooral de zaakvoerders onder vuur. Heel wat ouders behielden namelijk het vertrouwen in de kinderverzorgsters. Toch besloot het agentschap Opgroeien maandag in de loop van de dag om alle crèches van Mippie en Moppie te sluiten tot midden januari.

Een dag eerder brachten de ouders van de nu 5-jarige Féline ook al het verhaal naar buiten over wantoestanden in de crèche in Eppegem, die vorig jaar verhuisde naar de Stationslaan in Zemst. En nu ligt er voor de deur van dat voormalige kinderdagverblijf in Eppegem een pluchen beertje met een opvallende tekst naast. ‘Veel sterkte aan alle kindjes die hier bij Mippie en Moppie verwaarloosd en mishandeld zijn geweest’. Wie het beertje er gelegd heeft, is niet duidelijk. Glenda en Joris, de ouders van Féline, laten alvast weten dat ze het een mooi gebaar vinden.