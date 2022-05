Pizzaoven wordt al tien jaar amper gebruikt door Chiro, dus krijgt leidingploeg snelcursus pizza bakken

“De pizzaoven werd zowat tien jaar geleden gebouwd omdat er bij de bouw van onze lokalen een overschot aan stenen was”, zegt hoofdleidster Eva Claeys. “In al die jaren werd de oven echter amper gebruikt omdat we niet goed weten hoe we de pizza’s moeten bakken. Enkele maanden geleden kregen we de hulp van Willem Lauwers van PUUR PIZZA toen we een pizza-afhaaldag organiseerden om geld in te zamelen voor het buitenlands kamp van onze oudste groep. Toen stelde Willem ons ook voor om de leidingploeg een snelcursus pizza bakken te geven, zodat we eindelijk gebruik kunnen maken van onze oven en in de toekomst zelf zo’n pizza-afhaaldagen voor onze groepen kunnen organiseren of er zelfs een zondagse activiteit van maken.”