“Pas toen hij uit coma ontwaakte, kon ik zeggen dat ik zwanger was”: na dramatisch jaar start 2023 wondermooi met geboorte van kleine Kobe

Diegem/Londerzeel Supporters­club reageert aangesla­gen nadat Club Brug­ge-supporter Koen (45) hartaanval krijgt in tribune: “We moesten zelf weg banen voor de hulpverle­ners”

Bij de supportersclub van Club Brugge, ‘Diegem 66 Forever’, is iedereen diep onder de indruk nadat hun voorzitter Koen (45) uit Londerzeel donderdag in de tribune van STVV moest gereanimeerd worden. De man wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden, maar zou stabiel zijn. “Koen heeft al meerdere hartoperaties ondergaan en was eindelijk wat aan de beterhand. En nu gebeurt dit.”

20 januari