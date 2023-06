Over de koppen lopen in uitverkocht Domein Sport Vlaanderen in Hofstade: “We dachten naar de kust te gaan, maar vreesden dat het te druk ging zijn”

De zomer is bijna officieel in het land, en dat hebben ze geweten in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade. De eerste zwoele temperaturen van het jaar lokten heel wat bezoekers naar het strand aan de vijver. Gelukkig moesten men in Hofstade geen anderhalfuur aanschuiven om binnen te geraken. Al was het niet altijd evident om een parkeerplaats te vinden. “We staan in een zijstraatje geparkeerd”, vertelt een bezoeker. “Hopelijk kleeft er straks geen boete aan de voorruit.”