Ouders willen zélf kindjes opvangen na sluiting crèches, maar krijgen de raad: “Wacht op andere oplossingen”

Vlaamse Rand rond Brussel Geen officieel WK-dorp op Asiat-si­te, maar hier kan je wél in groep voor Rode Duivels supporte­ren

Woensdag trappen de Rode Duivels hun WK in Qatar op gang tegen Canada. De Bruyne en co aanmoedigen in ‘The Desert’ op de Asiat-site zit er niet in nu het evenement wegens de tegenvallende ticketverkoop geannuleerd werd, maar op verschillende plaatsen in onze regio kan dat wel. ‘Waar is dat feestje?’ Wel, dat kom je hier te weten.

21 november