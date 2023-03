Opnieuw fietsster in Zenne beland, menselijke ketting kan vrouw redden: “Dit is een schok, amper twee maanden nadat Imane verdronk”

Nog geen twee maanden nadat Imane (25) in de Zenne viel en verdronk, belandde dinsdag opnieuw een vrouw met haar fiets in het water. Deze keer liep het gelukkig goed af, dankzij alerte voorbijgangers die een mensenketting vormden om haar te redden. De vrouw raakte lichtgewond, maar is vooral erg geschrokken. Burgemeester van Zemst, Veerle Geerinkcx (N-VA) reageert kordaat. “Is het nog verantwoord om deze fietssnelweg te gebruiken?”

Het ongelukkige voorval gebeurde dinsdag in de late namiddag, zo bevestigt de burgemeester. “De vrouw belandde in het water aan de brug ter hoogte van het knooppunt aan de Weverstraat in Eppegem. Gelukkig kon ze gered worden door een menselijke ketting en liep ze slechts enkele schaafwonden op. Ondertussen is het al het tweede voorval langs het jaagpad van de Zenne dit jaar”, aldus Geerinckx. In de nacht van 29 op 30 januari maakte Imane (25) een tragische val in de Zenne in Zemst. Na een wekenlange zoektocht werd haar lichaam op 16 februari gevonden.

KIJK. In de nacht van 29 op 30 januari maakte ook Imane (25) een tragische val in de Zenne in Zemst. Na een wekenlange zoektocht werd haar lichaam op 16 februari gevonden

Onderkoeld

De fietsster werd dinsdag naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. “De mensen die me erin hebben zien vallen of zijn gepasseerd, hebben zonder aarzelen een menselijke ketting gemaakt om zowel mij, mijn zak en mijn fiets uit het water te helpen”, reageert de vrouw. “Ik ben erg verschoten en was onderkoeld. Ook heb ik enkele wonden overgehouden aan de val. Maar intussen ben ik weer thuis. Ik kan alleen maar dankbaar zijn”, reageert de fietsster in een bericht op sociale media.

Volledig scherm Op 29 januari verdween Imane (25) uit Eppegem nadat ze in de Zenne belandde. Haar lichaam werd enkele weken later gevonden. © Marc Baert/rv

Risicoanalyse

Burgemeester Geerinckx eist nu dat er versneld werk gemaakt wordt door De Vlaamse Waterweg en de provincie van een risicoanalyse van de fietssnelweg langs de Zenne. “Voor de gemeente is dit opnieuw een schok. We beseffen dat deze vrouw erg veel geluk heeft gehad. Maar met het vorige incident in het achterhoofd, is dit natuurlijk verschieten. Daarom willen we nu dat die risicoanalyse er sneller komt. Die moet uitwijzen of het nog verantwoord is om de fietssnelweg F1 te laten gebruiken door zoveel mensen. Wanneer zelfs bij klaarlichte dag iemand in de Zenne valt, moeten we actie ondernemen. Na het ongeval met Imane werd de analyse reeds opgestart, maar we zullen nu een tandje bijsteken. We merken dat de bezorgdheid omtrent de veiligheid van het fietspad toeneemt bij de inwoners van Zemst”, zegt Geerinckx.

Volgens de politie is dit de tweede melding waarbij iemand in de Zenne belandde. “In de databank was het ongeval met Imane de allereerste melding”, weet Geerinckx. “Daarom is het belangrijk dat mensen ons informeren. Zo kunnen we de nodige maatregelen nemen.”

Vooraleer de gemeente beslissingen neemt met betrekking tot de veiligheid langs het jaagpad, moet er volgens de burgmeester eerst duidelijkheid komen over het nieuwe incident. “We gaan onderzoeken wat daar precies gebeurd is.”

