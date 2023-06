Opnieuw fietser in de Zenne beland: “Gered met eenvoudige ladder”

De loop van de Zenne in Zemst was de afgelopen maanden het decor van een aantal drama’s. Eind januari kwam de Eppegemse Imane (25) er om het leven nadat ze in de rivier viel, nadien gebeurden er nog twee soortgelijke ongevallen , gelukkig zonder dodelijke afloop. Een haag tussen de rivier en het fietspad moet voortaan de veiligheid verhogen, en enkele dagen geleden werd een deel van het jaagpad nog opnieuw opengesteld voor fietsers. “Het incident van vandaag gebeurde niet op die bewuste plek”, zegt de burgemeester. “In dit geval gaat het om een natuurlijke bedding en geen betonnen oever. Ik weet nog niet hoe de fietser in het water is beland.”

Het leven van de fietser was ook nooit in gevaar, benadrukt Geerinckx. “De persoon stond rechtop in het water maar kon de oever niet beklimmen. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft een simpele ladder in het water gelaten. Daarmee is de fietser zelf uit het water geklommen.”