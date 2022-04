Opnieuw bussen naar Sport Vlaanderen Hofstade in de zomer. “Dit werkt, dus we herhalen het”

Naar -intussen- goede gewoonte legt De Lijn bussen in tot aan het Sport Vlaanderen domein in Hofstade. De zommerse drukte leerde dat de bediening van een halte door openbaar vervoer ontbrak. De gemeente, De Lijn en Sport Vlaanderen delen de kost van zo’n 7.500 euro in drie.

Burgemeester Veerle Geerinckx: “Daarmee perken we de verkeersdruk in in onze dorpscentra én investeren in de veiligheid aan en rond het domein in Hofstade. De dienstverlening op zon- en feestdagen, die er anders niet is in de zomer, is extra meegenomen. Nu nog wachten op beter weer en dan kan iedereen naar het domein om er ten volle te genieten.”