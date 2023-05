Oplossing voor overlast in straten rond Colruyt: klanten zullen parking in toekomst via Brusselsesteenweg moeten verlaten

De gemeente Zemst, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Colruyt hebben beslist dat klanten van het grootwarenhuis de parking in de toekomst via een nieuwe uitrit langs de Brusselsesteenweg moeten verlaten. Vandaag gebeurt dat nog via de Kreupelstraat, waardoor enkele omliggende straten veel extra verkeer moeten dulden.