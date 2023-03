Op deze drie plaatsen komen dit jaar al zeker extra laadpalen voor elektrische wagens

‘De provincie Vlaam­se-Bra­bant heet U welkom’: AWV ergert zich aan fouten op signalisa­tie­bord

Hilariteit in Grimbergen, waar buurtbewoners enkele fouten op een signalisatiebord langs de Sint-Annalaan in deelgemeente Strombeek-Bever opgemerkt hebben. Het bord heet voorbijgangers immers welkom in Vlaamse-Brabant. En ook de hoofdletter ‘U’ is foutief.