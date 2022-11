Ook wantoestanden in vier andere Mippie en Moppie-vestigingen? Ex-werkneemster richt zich tot ouders: “Haal jullie kinderen zo snel mogelijk weg”

Zemst/KeerbergenVorige week werd crèche Mippie en Moppie in Keerbergen gesloten nadat een kindje er vastgebonden werd met tape. Maar ook in andere vestigingen van de kinderopvang in de omgeving van Zemst zijn er wanpraktijken, zo zegt een ex-werkneemster. Kindjes bijna een hele dag in bed laten huilen, heet voedsel in hun mond proppen en hen met hun hoofd tegen de muur duwen zijn er volgens haar dagelijkse kost. Het agentschap Opgroeien start alvast een onderzoek in de nog vier geopende (en gelijknamige) crèches.