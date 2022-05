Ook in Zemst stonden zaterdagavond muziek en steun aan Oekraïne centraal

Hofstade Daar zijn de eerste zomerdagen, dus is zwemzone domein Sport Vlaanderen voortaan betalend

Zowat 500 zonnekloppers hebben woensdagmiddag genoten van de zon in de zwemzone van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Nu het mooie weer in het land is, is ‘Hofstade Plage’ opnieuw betalend. Een dagje in de zwemzone kost 5 euro per persoon. Tickets moeten op voorhand gereserveerd worden.

11 mei