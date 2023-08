Ook idool Andy Peelman eet appeltje van Tristan (21): “Al die steun heeft hem doen openbloeien. Ongelooflijk”

Het was de afgelopen tijd behoorlijk druk voor Tristan en zijn mama Sandra. Vorige week deden ze hun verhaal in deze krant nadat Sandra op sociale media een ludieke oproep plaatste om langs te komen. Al jaar en dag raapt Tristan alle appels op in de tuin van de gezinswoning in Eppegem bij Zemst en dat bracht Sandra op een idee. In ruil voor een babbeltje en een vrijblijvend centje mochten de omwonenden langskomen om enkele appels mee naar huis te nemen. Het was haar manier om iets te doen voor haar zoon, die het niet altijd even gemakkelijk heeft. Na enkele moeilijke jaren in het bijzonder onderwijs, besliste Sandra destijds om de jongen met autisme thuisonderwijs te geven.

Al snel leefde Tristan helemaal op door de onverwachte aandacht. “Maar nadat de oproep in de krant verscheen, ontplofte het pas echt”, vertelt Sandra. “Van over heel het land kwamen mensen langs, enkel en alleen voor Tristan. Dat was zó speciaal. Tristan vond het geweldig. We kregen ook tientallen kaartjes van mensen die niet tot in Eppegem geraakten, maar ons wel een hart onder de riem wilden steken. Het lijkt alsof heel België met ons meeleeft, dat had ik nooit verwacht. Onvoorstelbaar hoeveel mensen zich herkennen in het verhaal van Tristan, in ons verhaal.”

Tristan vertelde in het interview dat het zijn droom was om een appeltje aan inspecteur Koen Baetens te geven, zijn favoriete personage uit De Buurtpolitie. De jongen heeft dan ook elke aflevering van het programma ontelbaar veel keer bekeken.

En dinsdag kwam die wilde droom ook uit. Tristan herkende meteen de acteur achter het personage toen Andy kwam aangereden. Dat hij met een Porsche was gekomen, had Tristan immers al lang gehoord. De jongen kan immers elk automerk opsommen én herkennen.

“Met veel plezier heb ik tijd vrijgemaakt voor Tristan”, reageert Andy. “Het is geweldig om te zien hoe hij trots hij is. Toen ik het verhaal hoorde, raakte het me. Verschillende vrienden van me hadden in het artikel gelezen dat Tristan fan was van De Buurtpolitie. Toch twijfelde ik. Want voor elke jongen die ik blij maak, zijn er een pak anderen die ik moet teleurstellen wegens tijdsgebrek. En dat doet pijn. Het liefst zou ik een lach willen toveren op het gezicht van ieder kind, maar dat is niet haalbaar. Voor Tristan lukte het om een uurtje vrij te maken.”

Tristan (21) toont trots de appelboom aan zijn idool

Zelfvertrouwen gekregen

“Tristan is helemaal in zijn element. Vroeger zou hij voorzichtig contact hebben proberen leggen en durfde hij niet altijd spreken”, vertelt zijn mama. “Maar dat is nu veranderd dankzij de oproep. Sinds er mensen langskomen voor zijn appeltjes, is Tristan echt gegroeid in het sociaal zijn. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel zelfvertrouwen hij heeft gekregen op korte tijd.” Ook bij Andy is van verlegenheid bij Tristan geen spoor.

Trots toont Tristan de appelboom aan Andy, die meteen moet wegduiken voor een appel die vlak naast zijn hoofd valt. De acteur krijgt twee appeltjes in zijn handen geduwd, en krijgt de opdracht van Tristan om die in de koffer van zijn Porsche te gaan leggen. “In ruil voor 800 euro wel”, lacht hij.

“Voorzichtig op de baan”

Als kers op de taart mag Tristan nog mee met Andy voor een ritje in de Porsche. De jongen schreeuwt het uit van plezier. “Zijn idool én een snelle wagen. Dit is echt een droom die uitkomt”, zegt Sandra. Voor Andy vertrekt, krijgt Tristan nog een warme knuffel van hem. En Tristan geeft op zijn beurt de acteur het advies om voorzichtig te zijn op de baan, de afscheidszin die iedereen die afgelopen week langs kwam te horen kreeg.

Tristan mocht ook een ritje maken in de Porsche van Andy Peelman.

