Ongeval op E19: kwartier uur file richting Brussel vanaf Mechelen-Noord

Gemeente zet met project in de Pieter Breughel­straat de strijd in tegen de verharding: “Dit is een quick win”

In de Pieter Breughelstraat ging dinsdag de eerste spade in de grond in van de heraanleg van het pleintje aan het einde van de straat. Deze asfalten vlakte wordt omgevormd tot een groen plein met inheemse kruiden en bomen. Er worden 5 parkeerplaatsen in doorlaatbare blokken voorzien en ook wordt er een wadi aangelegd. De heraanleg van dit plein kadert in de strijd tegen de verharding van de ondergrond en is een project waarbij de gemeente steun krijgt van de provincie Vlaams-Brabant en Kiemkracht.