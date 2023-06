Ondanks protest is modernistische Villa Vaeck nu toch helemaal gesloopt

Gemeente eert kampioenen tijdens Sportgala

Maar liefst 400 sporters en hun familie liepen vrijdag over een rode loper Feestzaal Den Douwe in Strombeek-Bever binnen. Tijdens een feestelijks Sportgala werden Grimbergse sporters en ploegen gevierd die het afgelopen seizoen mooie prestaties leverden. Daarnaast werd ook de sportvrijwilliger van het jaar in de bloemetjes gezet.