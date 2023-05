Omwonenden kunnen eerste plannen nieuw speelplein Kerselarenweg inkijken

LEVENSVER­HAAL. Remy Peelaerts, oud-kabinets­chef Paula D’Hondt thuis overleden: “Hij klopte lange dagen, maar maakte altijd tijd voor zijn gezin”

In zijn thuis in Schiplaken is vorige week geheel onverwacht Remy Peelaerts (85) overleden. De gewezen kabinetschef van Minister van Staat Paula D’Hondt (CD&V) was buitengewoon geëngageerd in de gemeente waar hij zijn leven lang doorbracht, maar bovenal de beste vader die een zoon maar wensen kan. “Zijn minzaamheid maakte hem zo geliefd.”