Nu al file op 20 kilometer van festivalweide Rock Werchter: stapvoets verkeer vanaf afrit Zemst op E19, ook Haachtsesteenweg slibt dicht

Ondanks protest is modernisti­sche Villa Vaeck nu toch helemaal gesloopt

In het Vlaams-Brabantse Hofstade bij Zemst is een aannemer maandag gestart met de definitieve sloop van de modernistische Villa Vaeck. Eerder werden de werken twee keer stilgelegd omdat het onduidelijk was of de villa uit de jaren 50 wel afgebroken mocht worden. Enkele weken geleden liet de provincie Vlaams-Brabant weten dat de eigenaar – tot ongenoegen van de zoon van de architect – geen afbraakvergunning nodig heeft.