Notelaar die sneuvelde bij storm krijgt na spectaculaire verhuis tweede leven in beleefboerderij

“We hadden binnen onze beleefboerderij al een tijdje het idee om een speeltuin met natuurlijke elementen te creëren”, zegt Leen Teugels van de vzw Hof van Beieren. “Plots liet een buurtbewoner ons weten dat de notelaar in haar tuin bij een storm gesneuveld was en ze vroeg of we de boom niet konden gebruiken. Voor ons was dat een mooi geschenk, maar het was ons een raadsel hoe we de notelaar hier konden krijgen. Tot plots twee bedrijven voor ons in de bres sprongen.”