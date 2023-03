Nog geen 24 uur na vorig incident belandt 14-jarige Juul met fiets in Zenne: “Het is echt schrikken als je je dochter in het water ziet staan”

Woensdagmiddag belandde opnieuw een fietsster in het water in Eppegem, nog geen dag nadat mountainbikester Nele op dezelfde plek in de Zenne viel. Dat bevestigt de brandweer. Het ging deze keer om een 14-jarig meisje. “Juul mocht van ons eigenlijk niet meer alleen langs het jaagpad fietsen. We vinden het te gevaarlijk”, zegt papa Jo.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag omstreeks 13 uur aan de Weverstraat in Eppegem. Daar belandde een 14-jarig meisje uit Weerde in de Zenne.

Volgens papa Jo Van den Bossche schoot Juul in paniek nadat ze een vlieg in haar oog kreeg. “Hierdoor verloor ze haar evenwicht en gleed ze in het water met haar fiets. Gelukkig kon ze zich nog net vasthouden aan de richel, enkel haar voeten zaten in de Zenne”, zucht papa Jo, die nog steeds in shock is. “Het is daar verschrikkelijk diep.” De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en kon het meisje uit het water trekken. Ze werd vervolgens veilig naar boven gebracht door de brandweermannen.

Het meisje raakte niet gewond en is intussen terug thuis. “Buiten enkele schrammen stelt Juul het goed. Ze was in shock, maar is intussen al wat bekomen. Maar het is echt schrikken als je je dochter in de Zenne ziet staan. Na het ongeval eerder dit jaar waarbij een fietsster verdronk, mocht onze dochter eigenlijk niet meer alleen langs het jaagpad fietsen. We vonden het te gevaarlijk. Maar ze deed het vandaag toch, en dat liep mis. Als het water hoger had gestaan of ze met haar hoofd op de richel was beland, had dit veel slechter kunnen aflopen."

Opvallend is dat geen dag eerder fietsster Nele in de Zenne terechtkwam. Twee maanden geleden overleed Imane nog nadat ook zij met haar fiets in het water viel. “Daarom vinden we dat er nu echt maatregelen moeten komen”, zegt Jo. “Dit is het derde incident op korte tijd.”

Risicoanalyse

Burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA) eiste na het incident van gisteren al dat er versneld werk gemaakt wordt door De Vlaamse Waterweg en de provincie van een risicoanalyse van de fietssnelweg langs de Zenne. “Voor de gemeente is dit opnieuw een schok. Met het incident van begin dit jaar in het achterhoofd, is dit natuurlijk verschieten. Daarom willen we nu dat die risicoanalyse er sneller komt. Die moet uitwijzen of het nog verantwoord is om de fietssnelweg F1 te laten gebruiken door zoveel mensen. Wanneer zelfs bij klaarlichte dag iemand in de Zenne valt, moeten we actie ondernemen. Na het ongeval met Imane werd de analyse reeds opgestart, maar we zullen nu een tandje bijsteken. We merken dat de bezorgdheid omtrent de veiligheid van het fietspad toeneemt bij de inwoners van Zemst”, zegt Geerinckx.

