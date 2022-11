Nog enkele plaatsen vrij voor cursus ‘Tablet voor 55-plussers’

Grimbergen Grimberge­naar Andy (21) maakt kans om virtuele Rode Duivel te worden: “Op schoolda­gen ‘train’ ik vier à vijf uur, in het weekend tot wel tien uur per dag”

Wordt de 21-jarige Andy Vanneste uit Grimbergen binnenkort de nieuwe Eden Hazard of Kevin De Bruyne? De virtuele versie dan, want de fervente gamer is toegetreden tot de eSports Academy. Daar stoomt De Voetbalbond nieuwe talenten klaar om ons land later te vertegenwoordigen op het WK FIFA in 2023. “Ik hoop dat ik ooit professioneel gamer kan worden”, aldus de twintiger.

9 november