Nog 2 maanden wachten op beslissing over toekomst vestigingen Mippie en Moppie in Zemst?: bal in kamp van Opgroeien of minister van Welzijn

Het is momenteel nog niet duidelijk of de vestigingen van Mippie en Moppie in Zemst, Weerde en Hofstade de deuren zullen mogen heropenen. De uitbaatster tekende bezwaar aan tegen de geschorste vergunning en de Adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bracht daar nu advies over uit. De bal ligt nu in het kamp van Opgroeien of van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

In november kwamen de vijf vestigingen van Mippie en Moppie – twee in Keerbergen, eentje in Zemst, eentje in Weerde en eentje in Hofstade – plots in het oog van de storm terecht toen een foto van een met ducttape vastgebonden kindje in Mippie en Moppie 2 in Keerbergen opdook. Opgroeien besliste de vergunning van de vijf crèches te schorsen. De uitbater tekende bezwaar aan, maar inmiddels werden de vergunningen van de twee vestigingen in Keerbergen wel al definitief ingetrokken. Voor de kinderdagverblijven in groot-Zemst loopt de schorsingsperiode tot 28 februari.

Twee maanden

Het bezwaar werd inmiddels wel behandeld door de Adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en die maakte haar advies over aan Opgroeien. Wat het advies is, kan men bij het agentschap niet kwijt. Maar als de commissie de beslissing van Opgroeien volgt, dan zal het agentschap binnen de twee maanden een definitieve beslissing over de vergunning moeten nemen. Wijkt het advies af van de beslissing van Opgroeien, dan zal de minister van Welzijn binnen de twee maanden over de toekomst van Mippie en Moppie moeten beslissen.

28 februari

Aangezien de schorsingsperiode van de crèches in groot-Zemst op 28 februari afloopt, bestaat de kans dat er tegen dan nog geen beslissing is. Mogen de kinderdagverblijven dan tijdelijk weer open? “Daar kunnen we niet op vooruitlopen”, klinkt het bij Opgroeien. “We zullen dit desgevallend juridisch bekijken.” De bijna honderd kindjes die sinds de sluiting elders opgevangen worden, zullen daar kunnen blijven tot er een definitieve beslissing komt. De opvanginitiatieven zullen subsidies blijven krijgen zoals voorzien werd in de regeling ‘noodopvang’.

Opvallend: van de twee crèches van Mippie en Moppie in Keerbergen werden de vergunningen inmiddels wel al ingetrokken. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor die vestigingen zouden zijn indien de bal in het kamp van de minister zou liggen en die zou beslissen dat Mippie en Moppie toch weer open mag.

