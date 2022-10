Nieuwe flitspalen zorgen meteen voor veel boetes

In juni 2022 werden in de Spiltstraat, Elewijtsesteenweg, Humbeeksebaan, Zemstsesteenweg en Hoogstraat bijkomende kantelpalen geplaatst. Die kwamen er op de meest kwetsbare locaties waar bv. te snel gereden werd, waar zich geregeld ongevallen voordeden en waar er een duidelijke mix van zachte en harde weggebruikers is. ‘De beslissing werd voorbereid door de verkeerscel die de meest kwetsbare locaties in kaart bracht’, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey. ‘Het is een duidelijke beleidskeuze om in te zetten op het verhogen van de verkeersveiligheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn daar een onderdeel van. Cijfers tonen aan dat die maatregelen daadwerkelijk een positief effect hebben.’

‘Na navraag bij onze politiediensten blijkt dat de overtredingsgraad 11% bedraagt. Dat betekent dat 89% van de passanten de zones 50 wel respecteerde’, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. ‘Regel is regel en uiteraard moeten we deze beleidslijn blijven verdedigen in het belang van de verkeersveiligheid. Ook als we zelf mee in de klappen delen. Belangrijk om weten is trouwens dat vooralsnog de inkomsten van deze boetes niet naar de gemeente gaan maar in een verkeersfonds terechtkomen.’

Tolerantiemarge

In Zemst wordt er gewerkt met een tolerantiemarge van 6 km/u. Dat wil zeggen dat bestuurders pas beboet worden wanneer ze sneller rijden dan 57 km/u. In aangrenzende gemeenten krijg je al een boete vanaf 51 km/u. In het kader van het SAVE-charter werkt de gemeente graag verder aan een verkeersveilig Zemst. Het blijft een duidelijk objectief om de hoge snelheden eruit te blijven halen.

