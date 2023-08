Nieuw speelbos aan Schranshoeve moet nog aangelegd worden, maar nu al wordt naam gezocht

MIJN DORP. Het Muizen van oud-sche­pen Walter Schroons: “Mijn centrum van de wereld, maar het leeft niet meer zoals vroeger”

“Muizen is voor mij het centrum van de wereld.” Walter Schroons (55) zegt het met een lach, maar feit is dat hij al zijn ganse leven in de grootste deelgemeente van Mechelen woont. De oud-schepen voor CD&V zegde vijf jaar geleden de politiek vaarwel om raadsheer bij het Rekenhof te worden. “De politiek was een heel leuke periode, maar dat is definitief voorbij”, blikt hij terug. Niet voorbij: de liefde voor zijn woonplaats. “Het is hier goed wonen, al zou het meer mogen leven.” Dit is ‘zijn’ Muizen.