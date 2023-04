Nadat Imane (25) verdronk en twee andere fietsers nipt gered konden worden, krijgt fietssnelweg langs Zenne kilometerslange haag

Staatsse­cre­ta­ris wil asielzoe­kers onderbren­gen in rusthuis, maar gedeelde tuin steekt daar mogelijk stokje voor: “Dat zou juridisch nog nooit gezien zijn”

Verblijven er binnenkort hulpbehoevende asielzoekers in het leegstaande rusthuis Ascot in Strombeek-Bever? De Federale Overheidsdienst Asiel en Migratie heeft alvast gesprekken opgestart met de gemeente, maar burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) is zeker dat het asielcentrum daar juridisch gezien niet kan komen. En dat heeft alles te maken met een tuin die het voormalige rusthuis deelt met omwonenden. De burgemeester wou de gesprekken binnenskamers afronden, maar dat was buiten Theo Francken gerekend.