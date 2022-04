Na twee jaar zonder Weerdse Bierfeesten duurt festival nu drie dagen: “We keren met een knal terug”

Enkele duizenden euro’s hebben de organisatoren van de Weerdse Bierfeesten verloren toen in de lente van 2020 beslist werd dat er door het coronavirus geen festivals georganiseerd mochten worden. Ook vorig jaar viel het festival in het water. Maar nu staat het vast: van volgende week donderdag tot en met zaterdag wordt er opnieuw gedanst op het festivalterrein langs de Ketelveldweg in Weerde. “En gelachen”, merkt Stijn Bauters, één van de organisatoren, op. “Want op donderdag 5 mei halen we Alex Agnew naar onze tent. Daardoor duurt het festival dit jaar drie dagen. In het verleden is dat nog al gebeurd, maar alleen wanneer de vrijdag een feestdag was. Dat is dit jaar niet het geval, maar we willen na twee jaar afwezigheid met een echte knal terugkeren. Omdat we weten dat de mensen vrijdag moeten werken, hebben we bewust voor een niet al te zware avond gekozen. Na de show van Alex Agnew, waarvan de 600 tickets de deur uit zijn, opent ons sfeercafé tot 1 uur de deuren.”