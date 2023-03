Na nieuwe loods nu ook nieuwe outfit én gemeentelijke muts voor werkliedendienst

Met House of Poké brengt Yassine Hawaiiaans concept naar Vilvoorde: “Gezonde en verse fastfood in een gezellige setting”

Het zijn spannende tijden in House of Poké. Vrijdagmiddag gaat de nieuwe hippe eetplek op de Nowélei voor het eerst open. “Een beetje stressen”, zegt de baas zelf. “Maar alles komt in orde.” House of Poké is het eerste restaurant in Vilvoorde dat poké bowls serveert. “We hebben rondvraag gedaan in de stad en we hoorden het vaak: iets gezonds, dat mankeerde hier nog.”