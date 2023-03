Na 8 jaar in Brasserie Canal te hebben gewerkt, opent Kristof (46) nu café Bar-A-Vis

Zestien jaar lang werkte Kristof in het restaurant van Planckendael, twee jaar in Het Brouwershof in Haacht en de voorbije acht jaar als ober in Brasserie Canal in Vilvoorde, maar tien dagen geleden startte de 46-jarige Mechelaar aan een nieuw avontuur. Langs de Tervuursesteenweg in Elewijt opende hij namelijk café Bar-A-Vis. “Ik ben grotendeels opgegroeid in de Zemstse deelgemeente en ben ook lid van de Ultras 55, de supportersclub van voetbalclub KCVV Elewijt”, vertelt Kristof. “Mijn band met Elewijt is dan ook intens en dus was het voor mij een mooie opportuniteit om hier een café te openen. Toen de uitbater van café Den Toog in december stopte, heb ik niet lang geaarzeld.”