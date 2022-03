Muilezels en afhalers veroordeeld in phishingdossier

Ronselen

Slechts een van de opgepakte mannen legde bekentenissen af. Om wat geld te verdienen, had hij een vriend aangesproken van wie hij wist dat die kennissen had in het phishingmilieu. Die had hem daarop gevraagd enkele andere kompanen te ronselen en op een bepaald tijdstip aan het bankkantoor in Zemst te staan. Volgens de rechtbank hadden alle personen die in Zemst betrapt waren, een gelijkaardige opdracht gekregen en moesten zij ervoor zorgen dat de buit van een aantal phishingoplichtingen snel afgehaald werd, voor de slachtoffers onraad roken. Die mensen die het geld moesten afhalen, hadden bankkaarten en -codes gekregen van andere medeplichtigen, zogenaamde geldmuilezels, die hun rekening ter beschikking hadden gesteld van de oplichters.