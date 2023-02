Minister Crevits trekt ook vergunning van resterende crèches Mippie en Moppie in: alle kinderdagverblijven blijven dicht

In november vorig jaar ging de bal plots aan het rollen toen een foto van een met ducttape aan het bed vastgebonden baby opdook. De feiten hadden zich in Mippie en Moppie 2 in Keerbergen afgespeeld. Het agentschap Opgroeien besliste toen om de vergunning meteen te schorsen. Daags nadien gebeurde hetzelfde met de vier andere vestigingen – in Keerbergen, Zemst, Hofstade en Weerde. In de weken die volgden, doken nog verschillende verhalen van wanpraktijken in de crèches op. Al waren er ook ouders die nooit problemen ondervonden hadden en hun steun aan de kinderbegeleidsters betuigden. De zaakvoerster moest het wel ontgelden.

Advies

Eind januari besliste Opgroeien om de vergunning van de twee kinderdagverblijven in Keerbergen definitief te schrappen. De uitbater trok nadien zelf de vergunning van de crèche in Weerde in, maar de toekomst van de kinderdagverblijven in Zemst en Hofstade lag in handen van minister van Welzijn Hilde Crevits omdat de uitbater bezwaar tegen de sluiting aangetekend had. Dat bezwaar werd eerst behandeld door de Adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Aangezien die commissie het bezwaar gegrond achtte voor de locaties in Zemst en Hofstade, moest de minister zich over het dossier buigen. Crevits besliste maandag uiteindelijk om de vergunning van de twee overgebleven crèches in te trekken.