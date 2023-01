Met een versierde go-cart thuis opgehaald en nadien op cruise: zo zwaait De Zonnewijzer juf Lus uit

De feestdag voor juf Lus begon al in de voormiddag toen ze thuis op een ontbijt getrakteerd werd en vervolgens opgehaald werd met een go-cart. Op weg naar school werd ze langs de straat begeleid door leerlingen die een masker met de foto van de juf droegen. “Op school stond alles dan weer in het teken van het thema ‘op cruise’”, zegt collega Marleen Parys. “Lus heeft namelijk altijd gezegd dat ze op cruise zou vertrekken zodra ze met pensioen gaat. Ook moest ze allerlei spelletjes rond motoriek spelen. Niet onlogisch, want in de klas hechtte ze er steeds veel belang aan. Won ze een spelletje, dan mocht ze in onze kringloopwinkel een prijs ophalen. De hoofdprijs – een bon van een tuinwinkel – werd op het einde van het feest geschonken.”

Oma

Juf Lus werkte 36 jaar in De Zonnewijzer, waar ze jarenlang in de eerste kleuterklas stond. Nadien werd ze zorgjuf voor de kleuters en het eerste leerjaar. Op donderdag- en vrijdagnamiddag stond ze ook in de derde kleuterklas. “Het was een fantastisch afscheid", liet de juf achteraf weten. “Wat ik nu ga doen tijdens mijn pensioen? In de tuin werken, in juni word ik oma dus zal ik het kleintje af en toe opvangen en daarnaast wil ik ook wat reizen. Eindelijk tijdens de schoolperiodes, want dat ging voordien natuurlijk niet. Of ik op cruise ga? Dat was steeds een mopje, hoor (lacht).”