Mariabeeld opnieuw op sokkel geplaatst nadat het door tiener met plannen voor terroristische aanslag omver gegooid was

Nog geen 24 uur na vorig incident belandt 14-jarige Juul met fiets in Zenne: “Het is echt schrikken als je je dochter in het water ziet staan”

Woensdagmiddag belandde opnieuw een fietsster in het water in Eppegem, nog geen dag nadat mountainbikester Nele op dezelfde plek in de Zenne viel. Dat bevestigt de brandweer. Het ging deze keer om een 14-jarig meisje. “Juul mocht van ons eigenlijk niet meer alleen langs het jaagpad fietsen. We vinden het te gevaarlijk”, zegt papa Jo.